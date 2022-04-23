Одна из крупнейших бирж мира прекращает работу с Россией

Американская биржа Nasdaq сообщила, что прекратит работу с резидентами из России с пятницы, 29 апреля. Об этом в своем Telegram-канале пишет «Коммерсантъ».

В то же время радио «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение Saxo Bank уточняет, что с этой даты россияне утратят доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе. Также будут отменены активные подписки на рыночные данные.

В Nasdaq рекомендовали клиентам заранее принять все необходимые меры.