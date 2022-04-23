На азербайджано-армянской границе задержан армянский диверсант

Как сообщалось ранее в воскресенье, 23 апреля, на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей по территории Зангиланского района, провокационно-диверсионной группой вооруженных сил Армении была предпринята попытка пересечь государственную границу Азербайджана. В результате принятых азербайджанскими пограничниками мер проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджана было предотвращено, и диверсанты были вынуждены отступить.

В распространенным Госпогранслужбой Азербайджана сообщении говорится, что сотрудниками Государственной пограничной службы был задержан член диверсионной группы Матиросов Эдуард Артурович.