В Евросоюзе назвали дату полного отказа от российского газа

Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году, заявила в интервью австрийскому изданию OE24 министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

По ее словам, «Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год», и «это очень амбициозная цель» по отказу от российского газа, сообщает ТАСС.

При этом Гевесслер уточнила, что пока Австрия зависит от голубого топлива из РФ на 80%.