Россия опровергает информацию о поставках иранского оружия в РФ

Посольство России в Тегеране опровергло сообщения о якобы имевших место поставках иранских вооружений в РФ. Об этом российское диппредставительство написало в воскресенье в Twitter.

«Появившаяся в некоторых СМИ информация о поставках иранского вооружения в Россию является фейком и не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее некоторые британские СМИ опубликовали информацию о якобы имевших место поставках Ираком и Ираном вооружений, включая зенитно-ракетные комплексы, в Россию для их использования в ходе боевых действий в Украине. Багдад и Тегеран опровергли эти сообщения.