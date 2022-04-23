Financial Times: Путин потерял интерес к соглашению с Украиной и «хочет выиграть по-крупному»

По их данным, Путин, который серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как в марте Россия потерпела поражение в ходе наступления на севере страны, сказал лицам, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования. «Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному», - сказал осведомленный о ходе переговоров источник.

Президент РФ Владимир Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной и вместо этого, похоже, намерен захватить как можно больше украинской территории. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные о планах российского президента источники.

В конце марта Москва и Киев согласовали на встрече в Стамбуле первый проект мирного соглашения, однако переговоры зашли в тупик после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в совершении военных преступлений против мирных жителей в Буче и Мариуполе. Путин же был в ярости после того, как Украина потопила крейсер «Москва», сказали изданию сразу два источника.

«Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем», - сказал один из собеседников. После того как затонула «Москва», Путин был против подписания чего-либо, добавил он.

Российский президент, похоже, придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного по российскому телевидению, сказали люди, осведомленные о беседах с ним. По их словам, Путин настаивает, несмотря на все доказательства обратного, что российские войска не выбирали в качестве мишени гражданских лиц.

Источник Financial Times также сказал, что Владимир Путин избегает личной встречи с Владимиром Зеленским «всеми силами»: «Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи».