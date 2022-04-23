Генштаб Украины: Россия вывозит из Беларуси свою технику и вооружение

Российские военные вывозят из Беларуси в РФ вооружение и технику. Об этом 24 апреля сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. ...Продолжается вывоз с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска», – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, «до семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях».