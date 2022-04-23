Азербайджанские дзюдоисты завоевали 19 медалей в Хорватии, Польше и Франции

В Дубровнике проходил Кубок Европы среди взрослых. К трем медалям (два золота и бронза), завоеванным вчера, сегодня наша команда добавила еще два золота. Зелим Цкаев (81 кг) победил соперников из Нидерландов, Израиля, Словении, а также двух итальянцев и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Имран Юсифов (свыше 100 кг) победил двух хорватов и британца и тоже занял 1-е место. Таким образом, в Дубровнике сборная Азербайджана удостоилась четырех золотых медалей и одной бронзовой.

На молодежном Кубке Европы в Познани у Азербайджана пять наград – два золота, два серебра и бронза. Айтадж Гардашханлы (63 кг) и Вугар Талыбов (90 кг) оказались сильнее всех в своих весовых категориях. Кенуль Алиева (48 кг) и Сабина Алиева (57 кг) уступили в финале и довольствовались серебром. Гадир Гусейнов (73 кг) стал бронзовым призером.

А на Кубке Европы среди юношей в Страсбурге наши дзюдоисты завоевали девять медалей – одно золото, три серебра и пять бронзовых наград. Победителем соревнования стал Низами Имранов (60 кг), серебро у Магомеда Мусаева (55 кг), Ниджата Нагиева (66 кг) и Али Гаджизаде (73 кг), бронзы удостоились Магомед Мамишов (50 кг), Халид Мамедов (50 кг), Шахин Оруджзаде (55 кг), Абиль Юсубов (66 кг) и Нахид Таргулиев (73 кг).

Итак, в Хорватии, Польше и Франции азербайджанские дзюдоисты завоевали в сумме 19 медалей, из которых семь золотых, пять серебряных и семь бронзовых.