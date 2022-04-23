Главный советник Госдепа по переговорам на Кавказе прибыл в Баку
Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер находится с визитом в Баку.
«Мы приветствуем главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, который посетит Баку с 24 по 29 апреля. США привержены сотрудничеству в двустороннем и многостороннем форматах для содействия мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа», - отмечается в заявлении.
Ранее Эндрю Шофер находился с визитом в Армении.