Азербайджанские гимнастки победили и вместе с болельщиками допели прерванный гимн ВИДЕО
Во время церемонии награждения на Кубке мира в Баку гимнастки групповой команды Азербайджана, завоевавшие золото, пели гимн нашей страны даже тогда, когда мелодия уже была отключена.
Дело в том, что по правилам гимнастических (и не только) соревнований на исполнение гимна страны-победительницы отводится определенное количество времени. Гимн Азербайджана в этот временной отрезок не умещается, а потому организаторы вынуждены его прервать. Однако сегодня, несмотря на то, что мелодия закончилась, наши гимнастки продолжили петь вместе с многочисленными болельщиками, посетившими Национальную гимнастическую арену. Получилось здорово!
Напомним, на завершившемся сегодня Кубке мира по художественной гимнастике в Баку Азербайджан завоевал две медали – золото и серебро. Обе награды в активе групповой команды. Вчера коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной удостоился серебряной награды по итогам многоборья, а сегодня выиграл золото в финале с пятью обручами.