Теперь Россия обстреливает из ракет Полтаву обновлено 23:43
Российские военные нанесли девять ракетных ударов по городу Кременчуг Полтавской области, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - написал глава ОВА.
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Российские военные открыли огонь по объектам инфраструктуры в Полтавской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщается на Telegram-канале начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
Уточняется, что всего российские военные запустили пять ракет.
«Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий», - пишет Лунин.