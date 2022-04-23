Записал: Мурад Самедов, собкор, Киев 21:54

«Самые крупные потери российская армия понесла под Киевом и Харьковом. По различным подсчетам, только убитыми она оставила под Киевом до пяти тысяч солдат, то есть четвертую часть своей группировки, составлявшей на двух направлениях до 20 000 военнослужащих. В целом же вся война в Украине – это просчет российской разведки и генералов», - заявил в интервью корреспонденту haqqin.az украинский военный эксперт Анатолий Октисюк.

«Сегодня, потерпев тотальное поражение, россияне проводят корректировку своей военной операции, - рассказывает эксперт. – Не добившись успеха в захвате и блокаде Киева, они перегруппировались и теперь стремятся захватить Юго-Восточную Украину. Их цель – отрезать нашу страну от моря и соединиться с Приднестровьем. Украинская сторона уже предлагала руководству Молдовы дать ей возможность зайти в Приднестровье, чтобы разгромить российскую армию на её территории. Их там немного, и наша армия легко справилась бы с этой задачей. Но руководство Молдовы отказалось, опасаясь, очевидно, что Россия начнет бомбить их территорию. С другой стороны, не факт, что русская армия останется в пределах Приднестровья – как правило, Москва останавливается только там, где её останавливают. В настоящее время они пытаются сделать подарок Путину к 9 мая. Программа-минимум – взятие Мариуполя, программа-максимум – российский флаг над Харьковом…» Октисюк согласен с тем, что деблокировать Мариуполь возможности не было. Вместе с тем он искренне недоумевает, как Генштаб Украины мог допустить, чтобы город оказался в окружении.

«Тиски окружения вокруг Мариуполя замкнулись еще и потому, что русские очень быстро взяли Бердянск и Мелитополь, - утверждает Октисюк. – Самым большим стратегическим просчетом Украины я считаю утрату Мелитополя – его необходимо было удерживать до последнего. Что же касается шансов на прорыв ВСУ блокады Мариуполя, то их попросту нет, поскольку там сплошь степь и полное господство России в воздухе. Все-таки, следует понимать: России удалось растянуть силы и украинской армии, которая была вынуждена обороняться сразу на нескольких направлениях. Значительная часть наших вооруженных сил была стянута под Киев, чтобы не допустить падения столицы…» Описывая ситуацию в Донбассе, эксперт отметил, что в этом районе дислоцирована 40-тысячная группировка украинской армии. «Нужно понимать, что это самые боеспособные части ВСУ, лучшие из лучших, - подчеркивает Анатолий Октисюк. – Что же касается российской армии, то ее лучшие части уже разгромлены. В данный момент российское командование намерено окружить 40-тысячную украинскую группировку и устроить там «большой Иловайск». В частности, в направлении Изюма они пытаются взять Борвенково – населенный пункт, который открывает дорогу на Днепр. Захват Борвенково также позволит русским перерезать трассу Краматорск – Днепр. Таким образом, главная задача ВСУ – удержать Борвенково. Если же говорить о втором направлении противостояния, то оно идет с Запорожской области на Гуляйполе. Если русские его возьмут, то смогут либо двинуться на Павлоград, либо ударить в тыл и отрезать Запорожье. Если же им удастся перерезать трассу Павлоград – Днепр – Краматорск, то для украинской армии это будет означать полную потерю контроля над ситуацией».

По словам эксперта, еще один удар русских направлен на Угледар, падение которого позволит им выйти на Курахово. Задача этой группировки – выход на Покровск. Однако самая важное для российской армии направление сегодня – это так называемый треугольник Рубежное – Северодонецк – Лисичанск в Луганской области. Рубежное и Кременная уже пали, сейчас идут ожесточенные бои за Северодонецк и Лисичанск. По факту российская армия уже захватила 90 процентов Луганской области. Под контролем украинских вооруженных сил в Луганской области остается лишь Северодонецк». По мнению Анатолия Октисюка, задача-минимум российской армии – взять Северодонецк и устроить там котел. Вся надежда на то, что русские части могут увязнуть в городских боях за Краматорск, Славянск, Бахмут и Константиновку. «На этом направлении у российских войск порядка 50 тысяч военнослужащих, - указывает военный эксперт. – Так что уже сегодня можно утверждать: если Россия не проведет мобилизацию, то войну она не выиграет. Кстати, мобилизация уже проведена в «ДНР», но там практически не осталось мужчин – отлавливают на улицах и в подвалах музыкантов и учителей, которые никогда не держали в руках оружие. Российские военные пытаются даже проводить мобилизацию мужского населения на оккупированных территориях в Херсоне и других украинских городах, без разбора посылая их на передовую, как пушечное мясо. Помимо этого, несмотря на заявления Кремля, российский Генштаб все же отправляет в Украину срочников, многие из которых уже в плену. Я считаю большой ошибкой украинских властей согласие на обмен пленных. Именно после этого российские военные начали охоту на гражданские лица, чиновников, мэров оккупированных городов, словом, на кого угодно, лишь бы создать обменный фонд».