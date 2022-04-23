Пожар в центре Баку
В Баку на улице Низами загорелась крыша здания. АПА сообщает, что к месту инцидента были привлечены сотрудники МЧС.
Пожар удалось потушить. В настоящее время принимаются меры безопасности.
В Баку на улице Низами загорелась крыша здания. АПА сообщает, что к месту инцидента были привлечены сотрудники МЧС.
Пожар удалось потушить. В настоящее время принимаются меры безопасности.
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