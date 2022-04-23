Россия готовит наступление на Кривой Рог
Российские военные в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируют наступление на Кривой Рог, говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
«Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление... Мы полностью готовы к любому развитию ситуации», - пишет глава города.