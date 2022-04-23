На месте, где затонул российский крейсер «Москва», работает специальный спасательный корабль «Коммуна». Об этом пишет Bild.

Россия предпринимает попытки достать с затонувшей «Москвы» противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование, отмечает издание.

Сообщается, что «Коммуна» была спущена на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ. Из-за размеров «Москвы» (187 метров в длину) 110-летней «Коммуне» вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование, говорится в публикации.