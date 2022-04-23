Лидер чемпионата « Карабах » в Габале обыграл местную команду со счетом 2:0. Оба мяча на 6-й и 14-й минутах забил Ибрахима Ваджи. С 58 очками « Карабах » в шаге от чемпионского титула. Уже в следующем матче в случае победы команда Гурбана Гурбанова вернет себе звание сильнейшей команды Азербайджана.

Главный преследователь «Карабаха» - «Нефтчи» - сегодня одержал нелегкую гостевую победу над «Сабаилом» - 1:0. Несмотря на то, что подопечные Самира Аббасова остались в меньшинстве на 47-й минуте (за две желтые карточки был удален Омар Булудов), им удалось вырвать победу. Единственный гол на 71-й минуте забил Тиаго Безерра. У «Нефтчи» 47 очков. Команда близка к тому, чтобы после чемпионства в прошлом сезоне завоевать серебряные медали.

Занимающая 3-е место «Зиря» сегодня также добыла тяжелую победу, обыграв в гостях «Сумгаит» - 1:0. Уже в добавленное ко второму тайму время победный гол забил Давит Волков.

У «Зиря» 42 очка. Команда опережает ближайших преследователей на 7 очков и вряд ли упустит 3-е место, а вместе с ним и путевку в Лигу конференций.

А вот за 4-е место, которое, весьма вероятно, также даст билет в еврокубки, пойдет нешуточная борьба. У набравшего обороты «Сабаха» и сникшей в последнее время «Габалы» по 35 очков. Сегодня «Сабах» разгромил «Шамахы» - 5:1. Джой-Ленс Микелс (11-я и 29-я минуты) и Зураб Очигава (25-я) уже в первом тайме практически решили исход матча. Во второй половине встречи Фелипе Сантос на 50-й минуте один мяч отыграл, однако Хулио Сезар Родригес (84-я) и Алексей Исаев (89-я) забили по голу, оформив разгромную победу «Сабаха».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 58 очков (23 матча)

2. «Нефтчи» - 47 (24)

3. «Зиря» - 42 (24)

4. «Сабах» - 35 (24)

5. «Габала» - 35 (24)

6. «Шамахы» - 20 (24)

7. «Сумгаит» - 15 (23)

8. «Сабаил» - 14 (24).