Генконсульство России в Нью-Йорке перешло на режим жесткой экономии

Генконсульство России в Нью-Йорке вынуждено было использовать запас наличных и перейти на режим жесточайшей экономии после блокировки счета в банке Bank of America 16 марта, тем не менее диппредставительство функционирует в полном объеме, сообщил ТАСС исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

По словам дипломата, только сделанный заранее запас наличных средств позволяет выплачивать зарплату сотрудникам, а также платить за электричество, коммунальные услуги и в определенной степени за бензин, хотя использование транспорта пришлось ограничить.

Славкин отметил, Москва разрешила в создавшейся ситуации использовать консульские сборы для поддержания работы, однако их объем сократился, поскольку число обращений за визами существенно уменьшилось. Несмотря на возникшие трудности, консульство функционирует без всяких ограничений, добавил он.

Ранее в эфире телеканала «Россия-1» посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, а само посольство фактически «находится в блокаде со стороны государственных структур США».