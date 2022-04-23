Турецкую военную базу в Ираке обстреляли из ракет

Турецкая военная база подверглась ракетному обстрелу на севере Ирака, сообщает телеканал Alsumaria.

По его данным, нападение совершено на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула. В сторону военного объекта было выпущено по меньшей мере шесть реактивных снарядов. Информация о последствиях ударов пока не приводится.

22 апреля ракетами была атакована еще одна турецкая база вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией. Тогда сообщалось, что снаряды поразили военную технику, однако пострадавших не было.