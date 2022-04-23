Принцы из правящей в Саудовской Аравии династии распродают недвижимость и предметы роскоши, включая дорогие картины и яхты в Европе и Соединённых Штатах, пишет The Wall Street Journal.

Согласно сообщению источников издания, члены семьи пошли на это из-за того, что наследный принц Мухаммед бен Салман «перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек». По их словам, принцам необходимы средства, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов.

Кроме того, в статье сказано, что одной из причин такого решения членов династии является желание владеть «менее показными активами», чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны бен Салмана. Один из источников при этом указал, что они опасаются наследного принца, так как сами не работают, однако имеют огромные штаты работников.

В материале также говорится, что за последние годы принцы продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму свыше $600 млн.