Украина предложила России провести переговоры у стен «Азовстали»
Украина предложила России провести специальный раунд переговоров прямо у стен «Азовстали» в Мариуполе, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров на месте прямо у стен «Азовстали». Вызвать наших российских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном прекращении огня. Пасхальном. Предоставлении гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на всех военнопленных Российской Федерации», – приводит УНИАН слова Арестовича.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина ждет ответа от России.