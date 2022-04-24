Полк «Азов» обнародовал новое видео из подземелья, где скрываются от российских ударов мирные жители. На видео женщины, которые прячутся с детьми в укрытии, говорят, что запасов воды и еды у них осталось на считанные дни, передает «Украинская правда».

Женщины говорят, что дети не могут спать из-за постоянных обстрелов. Они также полтора месяца не видели солнечного света.

Люди показывают, что они спят на грязных вещах, в помещении с высокой влажностью и плесенью. Они умоляют мир и украинские власти о помощи.