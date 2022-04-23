В Баку отреагировали на заявление Байдена

Искажение в очередной раз исторической правды о событиях 1915 года в заявлении президента США Джозефа Байдена вызывает сожаление, заявили в воскресенье в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщении в связи с выступлением президента США по случаю годовщины событий 1915 года говорится, что попытки исказить события столетней давности и путем политизации включить в повестку так называемый «геноцид» неприемлемы. Заявление президента США также несовместимо с продолжающимися переговорами между Турцией и Арменией о нормализации отношений, отметили в МИД.

В заявлении также говорится, что событиями 1915 года должны заниматься историки, а не политики: «Недопустимы попытки фальсификации истории, ее использование с целью политического давления».