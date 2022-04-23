The Guardian: жители в Буче и Ирпене были убиты металлическими дротиками

Десятки мирных жителей украинских городов Буча и Ирпень погибли от флешетт. Их обнаружили в телах судмедэксперты. Об этом пишет The Guardian.

«Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин, как и другие мои коллеги в этом регионе. Очень трудно найти такие в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Буча-Ирпенского района», – заявил украинский судмедэксперт Владислав Пировский, слова которого приводит The Insider.

Эксперты The Guardian сообщили, что такие металлические дротики содержатся в снарядах танковых или полевых орудий. Каждый снаряд может содержать до 8000 флешетт.

Ранее репортеры The Washington Post находили такие снаряды среди снаряжения, бутылок из-под алкоголя и продуктов, брошенных отступающими российскими военными.

По состоянию на 23 апреля в Буче найдено 412 тел, заявил мэр города Анатолий Федорук, добавив, что это число все еще уточняется.