В Бишкеке с автомобилей снимают наклейки с буквой Z

В столице Кыргызстана Бишкеке полицейские выявили несколько автомобилей с запрещенной в стране символикой – буквой Z. Сайт 24kg сообщает, что правоохранители проводят с водителями профилактические беседы, а наклейки с символом снимают.

Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции Байгазы Айтикулов подчеркнул, что Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в отношении российско-украинского конфликта, поэтому подобная символика недопустима.

По данным сайта, аналогичную наклейку сорвали с микроавтобуса, который, по словам водителя, был приобретен месяц назад в России уже с этим символом.

Ранее сообщалось, что Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана рекомендовал гражданам не использовать символ Z во время празднования 9 Мая.