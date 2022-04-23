В Ереване признали, что Азербайджан задержал армянского диверсанта
Министерство обороны Армении выступило с заявлением в связи с задержанием азербайджанскими пограничниками члена предпринявшей 23 апреля попытку пересечь государственную границу Азербайджана армянской диверсионной группы Эдуарда Артуровича Мартиросова.
Согласно сообщению армянского военного ведомства, армянский военнослужащий пересек границу и находится на азербайджанской стороне, принимаются меры по его возвращению.
Напомним, ранее в воскресенье Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что 23 апреля на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей по территории Зангиланского района, провокационно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку пересечь государственную границу Азербайджана. В результате предпринятых азербайджанскими пограничниками мер проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджана было предотвращено, и диверсанты были вынуждены отступить.