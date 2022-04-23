Китай строит военную базу на Соломоновых островах?

«У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на пороге. ...Это общая озабоченность Австралии и региональных правительств, особенно таких мест, как Фиджи и Папуа-Новая Гвинея», – сказал премьер.

В то же время Моррисон отметил, что премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре заверил его об отсутствии планов по строительству базы.

30 марта Китай и Соломоновы острова заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По заявлениям сторон, оно не нацелено на какую-либо третью сторону и должно способствовать защите и продвижению интересов стран тихоокеанских островных государств, решать «традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности», напоминает РБК. Заместитель премьера Барнаби Джойс предупредил Соломоновы острова о том, что они поставили под угрозу свой суверенитет. Он заявил, что не сомневается в желании Китая построить военно-морскую базу. США выразили обеспокоенность договором и заявили, что он может угрожать свободной торговле в Тихоокеанском регионе. После консультаций с Австралией, Японией и Новой Зеландией они решили активизировать взаимодействие с союзниками в Тихом океане, сообщала пресс-секретарь Совета безопасности.