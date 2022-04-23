«В ближайшие месяцы»: Байден анонсировал визит в Израиль

Вечером 24 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом США Джо Байденом, сообщают израильские СМИ.

Темой разговора стали недавние столкновения в Иерусалиме, а также намерение США исключить Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций.

«Я уверен, что президент Байден – настоящий друг Израиля, который придерживается принципов сохранения безопасности нашего государства. Он не позволит исключить Корпус стражей исламской революции из «черного списка», - сказал Беннет.

Лидеры двух стран договорились, что Байден посетит Израиль в ближайшие месяцы.