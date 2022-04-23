Макрон считает, что его президентство будет неспокойным, но войдет в историю

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, но войдет в историю. Об этом он сообщил во время обращения к нации, передает РИА Новости.

«Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений», – сказал он.

Французский лидер также заявил, что страна на фоне российского вторжения в Украину должна будет показать ясность своей позиции и стать сильной во всех областях.

Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок, а также остается самым молодым президентом в истории Франции.