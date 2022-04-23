США отменили мероприятие в честь встречи американских и советских солдат на Эльбе

Власти США отменили проведение торжественной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Церемония по традиции проходила каждый год на Арлингтонском кладбище у мемориала «Дух Эльбы».

По словам Антонова, формально в мероприятии отказало руководство кладбища. «Но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента», – подчеркнул посол.