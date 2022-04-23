Российские войска пытаются захватить Запорожье
В Запорожской области россияне пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя, сообщили в Запорожской областной военной администрации.
«Борьба за оккупированные населенные пункты Запорожского края продолжается. Враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя, осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны», — передает УНИАН сообщение администрации.
Кроме того, сообщается, что россияне продолжают наносить удары по позициям украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения.