Армия Украины освободила пять сел в Николаевской области

Вооруженные силы Украины обеспечили контроль территории в районе пяти населенных пунктов Николаевской области вблизи с границей Херсонской области. За день на южном направлении потери россиян составили 73 человека и 7 единиц техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

В сообщении отмечается, что на оккупированных территориях Украины российские войска вводят меры, которые ограничивают права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовят к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда. Украинские подразделения сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп россиян.