Шесть тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу

Как минимум шесть американских тяжелых транспортных самолетов прибыли в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов.

В частности, два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США C-17A Globemaster приземлились на аэродроме в городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Каждый из них вмещает до 77,5 тонн груза, а также самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний, зафрахтованные Пентагоном. Зафиксировано также прибытие самолета С-17А из Великобритании.