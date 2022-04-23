Израиль нанес ответный удар по Ливану
Израильские военные нанесли в понедельник артиллерийский удар по объекту инфраструктуры и источнику огня на юге Ливана в ответ на запуск ракеты с территории республики по еврейскому государству ранее в тот же день. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.
«Ночью в понедельник из Ливана по территории Израиля была запущена ракета, которая упала в незаселенной местности близ кибуца (сельскохозяйственного поселения) Мацува на севере Израиля. В ответ на обстрел артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по району запуска и инфраструктурной цели, расположенным в незаселенных районах на юге Ливана», - говорится в заявлении. «На севере Израиля рутинная деятельность продолжается без изменений», - добавили военные.
Радио Kan сообщает, что в результате обстрела израильской территории сообщений о пострадавших и ущербе не поступало. По данным радиостанции, снаряд по Израилю из Ливана выпустили радикалы из пропалестинских организаций.
Ранее катарская телестанция Al Jazeera сообщила, что неизвестные боевики на юге Ливана выпустили ракету в сторону Израиля, которая разорвалась на открытой местности и не достигла еврейских поселений. При этом указывалось, что израильские военные зафиксировали запуск ракеты с ливанской территории, но не стали включать сигнал воздушной тревоги. Телестанция связывает вылазку на границе с эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. В мае 2021 года боевики из радикальных группировок в лагере палестинских беженцев Рашидия под Тиром неоднократно обстреливали северные районы Израиля.