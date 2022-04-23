В Брянске помимо сгоревшей нефтебазы и склада боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога в направлении военной части, по которой везли военную технику и боеприпасы в Украину, сообщают украинские СМИ.

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В российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории нефтебаз «Роснефти». Согласно информации, горят резервуары для хранения нефти.

Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске, по предварительным данным, нет, сообщили в МЧС РФ. Однако о причинах возгорания ничего не сообщается.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил о пожаре на еще одном нефтяном объекте в Брянске. Горит нефтебаза в Фосинском районе и нефтяной комплекс на Снежетьском валу.

По сообщениям местных жителей, перед началом пожара были слышны взрывы. От границы Украины до Брянска более 100 км.