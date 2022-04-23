Турция заявила о завершении первой фазы операции в Ираке

Первая фаза операции ВС Турции на севере Ирака завершена, операция будет продолжаться до устранения угрозы на границе с Ираком, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Об этом пишут турецкие СМИ.

Минобороны Турции начало ранее военную операцию против террористов РКК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.

"Операция "Коготь-замок", начатая на севере Ирака, основана на длительном этапе подготовки, на основе планирования, основанного на процессе координации с необходимыми учреждениями, организациями и силами. В зоне "Коготь-Замок" есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза", - сказал Акар журналистам.