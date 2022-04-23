Громкое заявление главного критика Кремля: гуманитарная помощь разворовывается в Украине. Haqqin.az разбирается вместе с Аленой Гребенюк

Мурад Самедов, собкор, Киев 10:08

Российское вторжение в Украину с первых дней вызвало небывалую сплоченность украинского народа. В стране сформировалось масштабное волонтерское движение, сотни тысяч людей на безвозмездной основе развозят гуманитарную помощь и помогают пострадавшим от войны соотечественникам. И вдруг как гром среди ясного неба прозвучало заявление американского журналиста, экс-сотрудника КГБ СССР, к тому же одного из критиков Кремля Юрия Швеца о фактах расхищения гуманитарной помощи. Последовал жесткий ответ украинских властей. Прежний друг Украины вошел в список врагов. Haqqin.az решил разобраться в сложившейся ситуации и побеседовать с волонтером с большим стажем работы Аленой Гребенюк.

Волонтерское движение в Украине очень пестрое, в волонтёры записываются как простые студенты, так и бизнесмены, политики. Одним из активных волонтёров в военном Киеве сегодня является известная оперная певица Украины, уроженка Баку Алена Гребенюк. Волонтёрит она давно и даже является почетным членом Ротари-клуба, международной благотворительной организации. А как только началась война в Украине она сразу же присоединилась к многотысячной армии добровольных помощников городских властей и стала ежедневно развозить гуманитарную помощь по госпиталям и просто нуждающимся людям. Алена Гребенюк одна из немногих оперных певиц, которых узнают прохожие на улице. Такую популярность ей обеспечили участие в рейтинговых шоу, а также съемки популярных клипов. Родилась звезда 31 июля 1975 года в Баку. В родном городе она прожила до 14 лет, потом в связи с работой родителей семье пришлось выехать в Украинскую ССР. Они поселились в Киеве, девочка пошла в 7-й класс, а параллельно посещала занятия по вокалу. Мама уговорила её заниматься пением, так как у дочери были задатки — идеальный слух и сильный, чистый голос. Благодаря своему таланту, упорству и трудолюбию Алена еще в консерватории в 1997 году приняла участие в песенном конкурсе. Это был I международный вокальный конкурс имени Ивана Паторжинского. Её сопрано покорило сердца всех членов жюри, и девушке присудили 1-е место. Артистка стала обладательницей звания «Золотая надежда Украины».

С 2005 года имя Алёны Гребенюк на слуху всех украинских ценителей оперного пения. Но ей хотелось большего — не ограничиваться только украинским слушателем, выйти на мировой уровень. Ее старания не прошли даром — в 2005 году артистка выпустила первый диск Le Forze del Destino. В 2006 году альбом был удостоен Гран-при на конкурсе «Евровидео» в Албании. Начались первые концерты за рубежом, популярность, успех и тысячи поклонников. Помимо карьеры оперной звезды Гребенюк известна в Украине и как активный благотворитель и волонтер. В 2014 году она была удостоена награды «Благотворитель года», которая была вручена ей супругой экс-президента Украины Петра Порошенко. На одном из концертов певица собрала более ста тысяч евро в помощь детям с ограниченными физическими возможностями. За свою благотворительную и волонтерскую деятельность Гребенюк была удостоена трех наград, среди которых Почетный орден Николая Угодника. «Все началось в первые дни войны, была непонятная ситуация, все жители города поспешили заправлять машины, снимать наличные и покупать продукты. Магазины работали, но по странному стечению обстоятельств в них исчезли продукты первой необходимости. На второй день почему-то закрылись аптеки. Я отстаивала очереди, покупала продукты и лекарства, доставляя их сначала своим пожилым соседям. Одна из моих соседок целую неделю не знала, что идет война. Она жаловалась на то, что у привезенного молока вот-вот закончится срок годности. Было трудно объяснить ей, что надо брать все продукты, пока они вообще есть», - рассказывает Алена Гребенюк в интервью haqqin.az.

Ситуация с продуктами в Киеве, по словам Гребенюк, начала исправляться на четвертый день войны, когда в процесс включилась владелица сети супермаркетов АТБ Анна Буткевич. В магазинах начали появляться хлеб, сахар, молочная продукция… «Сейчас налажен бесперебойный поток. Другой вопрос, доезжает ли эта гуманитарная помощь до адреса? Практически вся гуманитарка сегодня свозится во Львов, откуда распределяется по другим городам. Но она не всегда доходит до адреса. И тут вопрос не только в логистике. Мне не кажется, что воруют, скорее проблема в том, что городские власти складируют поступающую гуманитарную помощь, не выдавая ее населению. Они опасаются, что она перестанет поступать и быстро закончится. Так, например, было в Гостомеле, где склады забиты под завязку», - рассказывает оперная певица-волонтер. Ситуация со специальными товарами, типа бронежилетов, несколько иная: «Бронежилеты, покупают в Европе и продают в Украине по себестоимости с вычетом расходов на транспорт. Но бывают и случаи, когда те же бронежилеты продают втридорога, превращая процесс в бизнес. Одним словом, кому война, а кому мать родна. Я говорю про бронежилеты, купленные в Европе, потому, что те, что присылают из США, пробивают даже резиновые пули». Еще одна проблема, по словам Гребенюк, заключается в том, что за два месяца войны в Украине так до конца и не научились правильно распределять поступающую гуманитарную помощь.