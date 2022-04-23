Байрамов обсудил с Мирзояном мирный договор
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.
"Стороны согласовали параметры состава Совместной пограничной комиссии. Условлено провести в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по разработке мирного соглашения. Стороны также обменялись мнениями о продолжении шагов в гуманитарной сфере", - отмечается в сообщении.