Военные расходы мира бьют рекорды

Военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили рекордные $2 триллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно информации, по объему трат на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании. Сумма расходов страны увеличилась на 2,9% в 2021 году и составила $65,9 миллиарда. Причиной роста, авторы доклада называют наращивание сил вдоль украинской границы. «Это был третий год подряд роста, и военные расходы России достигли 4,1% ВВП в 2021 году», — говорится в докладе.

США в 2021 году потратили на военные цели $801 миллиард. Это на 1,4% меньше, чем в 2020 году. По данным, с 2012 по 2021 годы Вашингтон на 24% увеличил финансирование военных исследований и разработок и на 6,4% сократил расходы на закупку вооружений. Из доклада также следует, что Китай в 2021 году потратил на оборону $293 миллиарда, Индия — $76,6 миллиарда, Великобритания выделила $68,4 миллиарда.