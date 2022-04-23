«Nar» запустил конкурс по случаю Международного дня книги

В Международный день книги «Nar» запустил интересный конкурс на своих страницах в Facebook и Instagram для привлечения большего числа людей и использования преимуществ проекта «Canlı kitab» — крупнейшей бесплатной аудиобиблиотеки в Азербайджане.

Ознакомиться с условиями конкурса и выиграть один из ценных призов можно подписавшись на страницы мобильного оператора в социальных сетях.

На странице «Canlı Kitab», созданной для азербайджаноязычной аудитории, было озвучено около 600 художественных произведений примерно 70 авторов. Создав за короткий срок богатую библиотеку, «Canlı kitab» дает доступ к художественной литературе людям с нарушениями зрения, а также тем, кто не может читать книги из-за нехватки времени. По случаю Международного дня книги команда «Беле-беле ишлер» также подготовила интересное видео о создании и важности этой аудиотеки. Видео можно посмотреть на страницах проекта «Беле-беле ишлер» в социальных сетях.