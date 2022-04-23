«Nar» запустил конкурс по случаю Международного дня книги
В Международный день книги «Nar» запустил интересный конкурс на своих страницах в Facebook и Instagram для привлечения большего числа людей и использования преимуществ проекта «Canlı kitab» — крупнейшей бесплатной аудиобиблиотеки в Азербайджане.
Ознакомиться с условиями конкурса и выиграть один из ценных призов можно подписавшись на страницы мобильного оператора в социальных сетях.
На странице «Canlı Kitab», созданной для азербайджаноязычной аудитории, было озвучено около 600 художественных произведений примерно 70 авторов. Создав за короткий срок богатую библиотеку, «Canlı kitab» дает доступ к художественной литературе людям с нарушениями зрения, а также тем, кто не может читать книги из-за нехватки времени. По случаю Международного дня книги команда «Беле-беле ишлер» также подготовила интересное видео о создании и важности этой аудиотеки. Видео можно посмотреть на страницах проекта «Беле-беле ишлер» в социальных сетях.
Проект «Canlı kitab» создан при поддержке мобильного оператора «Nar», и благодаря этому партнерству аудиотека обновляется и работает бесплатно. В настоящее время начался процесс размещения аудио ресурсов на других платформах социальных сетей. В ближайшие дни любители аудиокниг также смогут слушать «Canlı kitab» через SoundCloud.
Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.