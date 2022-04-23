В Кременчуге россияне ударили по ТЭЦ и НПЗ: есть погибший и раненые

В результате ракетного удара по Кременчугу Полтавской области 24 апреля погиб один человек, еще семь получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, девять российских ракет ударили по Кременчугской теплоэлектроцентрали и по нефтеперерабатывающему заводу. "Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - цитирует Лунина УНИАН.