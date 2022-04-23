На освобожденных территориях Азербайджана нашли еще 172 мины
Агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на прошлой неделе в ходе минных операций на освобожденных от оккупации территориях.
В ходе мероприятий, проведенных агентством с 18 по 23 апреля в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 46 противопехотных, 126 противотанковых мин и 170 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 475,7 гектаров территории.