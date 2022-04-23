Турция хочет предотвратить провокации в Черном море
«Турция стремится удержать своих союзников по НАТО от недоразумений в Черном море». Об этом в интервью Hurriyet заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, вход и выход союзников Турции по НАТО в Черное море также создаст повышенную чувствительность.
«У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Мы призываем не горячиться, не паниковать. Неверная информация может привести к недоразумениям. Давайте уважать границы и суверенитет Украины, давайте не будем вызывать недоразумений, которые могут быть восприняты как провокация. Мы говорим, что какие бы намерения у вас ни были, другая сторона увидит в этом провокацию», - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Черном море военные корабли стран, которые не являются прибрежными, Акар сказал, что таких кораблей там нет.
«Мы хотим, чтобы не нарушался принцип региональной собственности, чтобы не нарушались соответствующие права прибрежных стран. Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Черное море в атмосферу конкуренции», - сказал он.
По его словам, при этом Турция не разделяет планы США по созданию в Черном сил развертывания НАТО.
«Мы говорим Румынии и Болгарии не действовать поспешно», - ответил турецкий министр на вопрос газеты об отношении к инициативе США.