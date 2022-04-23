Турция хочет предотвратить провокации в Черном море

«Турция стремится удержать своих союзников по НАТО от недоразумений в Черном море». Об этом в интервью Hurriyet заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, вход и выход союзников Турции по НАТО в Черное море также создаст повышенную чувствительность.

«У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Мы призываем не горячиться, не паниковать. Неверная информация может привести к недоразумениям. Давайте уважать границы и суверенитет Украины, давайте не будем вызывать недоразумений, которые могут быть восприняты как провокация. Мы говорим, что какие бы намерения у вас ни были, другая сторона увидит в этом провокацию», - подчеркнул он.