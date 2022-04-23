Турция призвала США не использовать С-400 для отказа в F-16

Турция призывает администрацию США не позволять Конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Имеют место некоторые положительные элементы, необходимо проявлять осторожность. Это долгий процесс, мы надеемся на положительный результат… Есть некоторые процедуры. Обе стороны должны работать над этим. Нам также нужно работать с Конгрессом. Мы призываем администрацию США не позволять Конгрессу использовать проблему С-400 в качестве предлога", - цитирует Акара РИА Новости.

В октябре прошлого года Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов модернизации для своих существующих военных самолетов.