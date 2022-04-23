В Баку пройдет заседание межправительственной комиссии Азербайджана и России
«Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдёт 26 апреля в Баку». Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
По его словам, стороны рассмотрят весь комплекс вопросов двусторонней экономической кооперации.
«У нас много новых интересных и перспективных проектов», - добавил Гончар.
Гончар также напомнил, что 20-21 апреля по линии Минэнерго России организована очередная российская бизнес-миссия в Азербайджан по вопросам ТЭК.
«Необходимо отметить, что это уже третья деловая миссия в Азербайджан – первые две состоялись в июле и ноябре 2021 года, по их итогам реализуются конкретные контрактные договоренности. Мы придаем большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению Карабаха, считаем данный «трек» важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации», - сказал дипломат.