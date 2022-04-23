МИД России об отношениях Москвы и Баку

«Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, «которая выводит двусторонние отношения на новый уровень».

«Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации», - сказал Гончар.