МИД России об отношениях Москвы и Баку
«Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, «которая выводит двусторонние отношения на новый уровень».
«Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации», - сказал Гончар.
Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия, в том числе в топливно-энергетической и финансовой сферах.
«Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений», - резюмировал Гончар.