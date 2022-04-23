С 2021 года фонд Red Hearts реализует проект «Сад Родины» в регионах Азербайджана, чтобы увековечить память наших героев, погибших в ходе первой и второй карабахских войн. В рамках проекта в районах высаживаются деревья по количеству шехидов в каждом районе. Проект также направлен на то, чтобы внести вклад в улучшение экологической среды Азербайджана.

В этот раз посадка деревьев была осуществлена в Сабирабаде и Гяндже при поддержке компании PMD, а в Гёйгёле и Шамкире при поддержке PASHA Holding. Всего было высажено 1354 дерева рода кипарис и туя, из которых 269 в Сабирабаде, 598 в Гяндже, 175 в Гёйгёле и 312 в Шамкире. В акции по посадке деревьев приняли участие семьи шехидов, представители районной и городской общественности, ветераны, сотрудники PMD, Kapital Bank и фонда Red Hearts. Акция прошла при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и местной исполнительной власти.