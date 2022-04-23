Байден: США поддержат обороноспособность Израиля

Президент США Джо Байден в воскресенье в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом подтвердил "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами Израиля и его оборонных потребностей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

"Он (Байден) подтвердил непоколебимую поддержку Израиля и его оборонных нужд, а также приветствовал историческое выделение $1 млрд на пополнение [ракетами израильской системы ПВО] "Железного купола", - сказано в сообщении. Кроме того, в ходе переговоров стороны затронули "общие вызовы безопасности на региональном и глобальном уровнях", а также палестино-израильское урегулирование.