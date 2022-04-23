Ильхам Алиев принял Авигдора Либермана фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля принял министра финансов Израиля Авигдора Либермана, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля принял министра финансов Израиля Авигдора Либермана, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.