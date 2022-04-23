Железнодорожные станции Украины под обстрелом россиян

Российская армия утром 25 апреля обстреляла 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Из-за этого по меньшей мере 16 пассажирских поездов задерживаются, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. В результате обстрелов есть пострадавшие. Их количество уточняется", - говорится в сообщении.