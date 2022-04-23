Европа возобновила закупки нефти в ОАЭ для замены российской

Французская TotalEnergies зафрахтовала танкер для отгрузки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в начале мая в Европу. Это первая поставка за два года, сообщает Reuters.

CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовала танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1-3 мая. Нефть Das из Абу-Даби в последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 года.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Евросоюз готовит новые санкции в отношении импорта российской нефти, говорят трейдеры. Возможно, это приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше от Азии. По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток перестраивается, чтобы реагировать на изменения в поставках российской нефти.

Окно для ближневосточной нефти, направляющейся в Европу, открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после начала войны России против Украины.