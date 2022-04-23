В Запорожье предупредили о скором наступлении российских войск

«Военные России собрали большое количество техники и личного состава на участке Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка и готовятся к наступлению в сторону Запорожья». Об этом в Facebook написал представитель областной военной администрации Запорожья Иван Арефьев.

При этом он подчеркнул, что российским войскам плохо удается наступление, поэтому расположение сил на фронте не меняется, добавив, что Запорожье продолжает готовиться к обороне.